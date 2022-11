Theater in Dormagen Kammertheater startet mit gelungener Premiere in den Advent

Jene, die vorher noch nicht in Weihnachtsstimmung waren, sind es nun definitiv: Wie immer mit viel Witz und Charme gelang es den Theatermachern Sabine Misiorny und Tom Müller sämtliche Weihnachts(markt)-Klischees humorvoll zu verpacken. Anlässlich zur ersten Darbietung des Stückes am Freitagabend, präsentierte sich das Theater an der Ostpreußenallee rappelvoll.