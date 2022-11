Investitionen in Dormagen Schulbaumaßnahmen in Millionenhöhe

In jeder Sitzung des Betriebsausschusses (ebenso wie in den Sitzungen des Schulausschusses) wird über die aktuellen schulischen Baumaßnahmen berichtet. Das wird auch in der Sitzung am kommenden Dienstag so sein. Bei einem Blick auf die Übersicht wird schnell deutlich, dass die Stadt Schulbaumaßnahmen in Höhe etlicher Millionen plant. Langfristig wohlgemerkt, aufgelistet sind dort ebenso Projekte, die nahezu abgeschlossen sind wie solche, die sich in der ersten Planungsphase befinden.