Kulturkirche Dormagen „Friday Night“ wird zehn Jahre alt

Über die Jahre habe das durchweg ehrenamtliche Team rund um die Kulturkirche immer wieder an neuen Helfern dazugewonnen oder auch welche verloren. Die Organisation sowie die Auswahl der Bands trifft Frank Picht alleine. „Das muss dann meistens schon auch Musik sein, die mir gefällt. Ich schaue mir die Musiker gerne vorher an und entscheide dann.“ Mittlerweile sei die Bandsuche deutlich leichter geworden: „Unsere ‚Friday Night‘ ist mittlerweile besonders hier im Umkreis recht bekannt geworden, wir werden also auch von Musikern angefragt“, so Pfarrer Picht. Zu einigen Bands habe man in den letzten zehn Jahren außerdem eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut.