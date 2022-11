Gymnasium in Dormagen : BvA-Schüler zu Besuch in Kiryat Ono

Dormagen Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war es den Schülerinnen und Schülern des Bettina-von-Arnim-Gymnasium nun wieder möglich, ihre Partnerschule Ben Zvi Highschool in Kiryat Ono (Israel) zu besuchen.

Die Lehrkräfte Michael Stock und Friedhelm Bongartz sowie die 15 Schüler wurden von Schulleiterin Galit Levy, dem Bürgermeister Israel Gal und dem verantwortlichen Lehrer Yigal Linkovsky herzlich empfangen. Eine Woche lebten die Besucher aus Deutschland in den Gastfamilien der israelischen Schüler. Gemeinsam besuchte die interkulturelle Reisegruppe die Städte Tel Aviv und Jaffa. Dabei betätigten sich die israelischen Schüler als Fremdenführer und sorgten mit allerlei Aktionen, wie einem Picknick am Strand oder einem gemeinsamen Tanz dafür, dass das Eis zwischen Deutschen und Israelis schnell zu schmelzen begann und neue Freundschaften entstehen konnten. „Besonders beeindruckt sind wir vor allem von der überwätigenden Gastfreundschaft und Offenheit unserer israelischen Partner“, sagt Bongartz.

Neben thematischen Workshops in der Schule standen außerdem gemeinsame Reisen zum See Genezareth, nach Jerusalem (Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, jüdische und christliche Orte in der Altstadt) und zum Toten Meer an. Mittlerweile haben bereits die Planungen für den Gegenbesuch begonnen. Dieser soll nach den Sommerferien 2023 stattfinden.