Geflüchtete in Dormagen: Orientierungshilfe für Ukrainer​

Dormagen Um neu in Dormagen angekommenen Kriegsflüchtlingen eine erste Orientierung zu Beratungsstellen, finanzieller Unterstützung und Hilfsangeboten zu geben, hat der Fachbereich Integration vor einigen Jahren ein Begleitbuch erstellt, dieses wurde jetzt umfassend erweitert.

Am Freitag, 4. November, übergaben Robert Krumbein, Erster Beigeordneter, und Volker Lewerenz, Fachbereichsleiter Integration, die ersten Exemplare an ukrainische Geflüchtete in der Unterkunft an der Knechtstedener Straße. „Für Menschen, die in Deutschland ankommen, ist es eine riesige Herausforderung, die Strukturen der deutschen Bürokratie zu durchblicken. Hier setzt der Ordner an und bietet einen ersten Überblick über die wichtigsten Anlaufstellen“, erklärt Robert Krumbein.