Neues Projekt : Pläne für bessere Leseförderung

Dormagen Unter der Federführung der Stadtbibliothek soll bald das „Lesenetz Dormagen“ aufgebaut werden. Unteranderem sind Lesungen und Veranstaltungen geplant.

Ziel des Projektes ist es, die Leseförderung in Dormagen durch Vernetzung und Erarbeitung und Sicherung von Qualitätsstandards voranzubringen. Das „Lesenetz Dormagen“ soll eine Plattform für die verschiedensten Initiativen und Projekte zur Leseförderung sein. Neben den Ehrenamtlern sollen zudem alle Bildungspartner eingebunden werden, deren Vertreter in den Schulen und Kindertagesstätten sich bereits seit Jahren mit dem Thema Leseförderung beschäftigen.

„Durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen für und mit den Menschen unserer Stadt soll die Leselust geweckt und die persönliche Lesekompetenz vor allem von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. Der Zugang zu Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und digitalen Lesemedien soll erleichtert werden“, erklärt Dezernent Torsten Spillmann. Zuletzt wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich regelmäßig in der Stadtbibliothek trifft. Mitwirkende sind laut Verwaltung bislang die Stadtbibliothek sowie Vertreter der Politik, der Freiwilligen-Agentur Dormagen und der Kinderstiftung „Lesen bildet“. Es wurde zunächst ein kurzes Konzept zur Leseförderung in Dormagen sowie ein Flyer erarbeitet. Darüber hinaus wurde mit einer Bestandsaufnahme aller in Dormagen engagierter Leseförderer begonnen (kirchliche Büchereien, Lesepaten, Kitas und Familienzentren, Schulen/Offene Ganztagsschulen, Stiftungen, Jugendzentren, Sozialarbeiter etc.).