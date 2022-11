Adventszeit in Dormagen : Beteiligung beim Zonser Häuserkalender

Adventszeit in Dormagen

Zons Auch in diesem Jahr soll der Zonser Häuseradventskalender in der Altstadt wieder erstrahlen, daher möchte die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) weitere Mitmacher unter den Altstadtbewohnern gewinnen.

Was zu tun ist, erklärt Sandra Just von der Tourist-Information: „Wer sich beteiligen möchte, sollte ein zur Straße gelegenes Fenster weihnachtlich dekorieren und beleuchten. Wir stellen allen Teilnehmern eine Kalendernummer und Lichterketten zur Verfügung, und jeder, der uns mit seinem Fenster zu einem schönen Stadtbild verhilft, erhält ein kleines Dankeschön.“ Das schönste Fenster wird seit einigen Jahren auch prämiert – nicht von der SWD, sondern vom Publikum: In der Tourist-Info und den Zonser Geschäften liegen Laufzettel aus, auf denen die Lieblingsfenster notiert werden können.