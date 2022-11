Oberschlesisches Landesmuseum : Schülergruppe erkundet Museum und Escape Room

25 Schülerinnen und Schüler der St.-Anna Schule aus Wuppertal und der polnischen Partnerschule aus Liegnitz besuchten das Haus an der Bahnhofstraße.

„Vielfalt macht stark“, so könnte die aktuelle Schlagzeile im Oberschlesischen Landesmuseum lauten – sprachliche Vielfalt und Vielfalt der Herkunft. Es war ein geräuschvoller Tag in der „Oberschlesischen Botschaft“ in Hösel als insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler der St.-Anna Schule aus Wuppertal und der polnischen Partnerschule aus Liegnitz (heute: Legnica, Niederschlesien) den Weg dorthin fanden.