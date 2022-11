Kunst in Dormagen : 120 Kunstwerke schaffen es in die Kunstausstellung D’Art

Dormagen 120 Kunstwerke schafften es in die größte Kunstausstellung in Dormagen. Die Malereien, Skulpturen und Fotografien sind seit einigen Tagen im Kulturhaus ausgestellt – ein Besuch lohnt sich.

: Nie zuvor wurden bei der Kunstausstellung D‘Art so viele Bilder und Skulpturen eingereicht wie in diesem Jahr, beworben hatten sich 186 Kreative mit insgesamt 275 Werken. In die Ausstellung schafften es nach einer Auswahl durch die Juroren Melanie Guthe (Bildende Künstlerin aus Düsseldorf), Martina Storm (Kunstlehrerin an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule) und Holger Hagedorn (Multimedia-Künstler aus Pulheim) letztendlich 81 kreative Köpfe mit 120 Kunstwerken. „In neuem Licht“ lautet das Thema der 18. D‘Art. In vielen der Werke ist das Thema eindeutig erkennbar, bei anderen braucht es etwas mehr Fantasie. Sowohl Bilder mit politischem oder gesellschaftskritischem Hintergrund, als auch kunterbunte „Wohlfühl“-Zeichnungen haben es in die Ausstellung geschafft. Konzipiert wurde die Ausstellung von Irmela Hauffe und Ulrico Czysch.