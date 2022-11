Pogromnacht in Dormagen : Gedenkandacht mit Gästen aus Israel

Dormagen Auf dem Jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße war auch eine Delegation aus Kiryat Ono dabei. Die Andacht gestalteten BvA-Schüler mit.

Bürger, Schüler, Ehrengäste – sie alle waren am Mittwochabend, 9. November, dabei, als auf dem Jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße der Opfer der vom nationalsozialistischen Regime organisierten feigen Anschläge in der Reichspogromnacht vor 84 Jahren gedacht wurde. Wie in den Vorjahren waren es Schüler des BvA-Gymnasiums, des Leibniz-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, die sich mit den damaligen Geschehnissen befassten und sich mit deutlichen Worten gegen Fremdenhass positionierten.