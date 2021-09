Nachhaltigkeit : Dormagen bleibt weitere zwei Jahre „Fairtrade-Stadt“

Dormagen Die Stadt Dormagen erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der „Fairtrade-Towns-Kampagne“ und trägt für weitere zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“.

(NGZ) Die Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2017 durch den gemeinnützigen Verein TransFair verliehen. Seitdem baut die Stadt ihr Engagement weiter aus. Bürgermeister Erik Lierenfeld freut sich über die Verlängerung des Titels: „Dies ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Dormagen. Ich bin stolz, dass Dormagen dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört.“

Wichtig ist der regionale Einkaufsführer, der in diesem Jahr entwickelt worden ist. Er listet neben dem Angebot an Hof- und Bauernläden in Dormagen auch Verkaufsstellen auf, die fair gehandelte Waren führen. Der Einkaufsführer ist kostenlos bei zahlreichen Dormagener Hof- und Bauernläden sowie beim Umweltteam erhältlich.