Kultur in Dormagen : Kindertheater-Reihe startet mit „ALEX & Joschi“

Das Clown-Duo „ALEX & Joschi“ kommt nach Dormagen. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Nach langer Pause können Kinder wieder Theater in der Stadt erleben. Ein Clown-Duo gastiert am 6. Oktober in der Kulle. Es gibt zwei Vorstellungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gerade Kinder mussten in der Corona-Zeit auf vieles verzichten - unter anderem auch auf die ausgeprochen beliebten Kindertheaterstücke, die das Kulturbüro in der Stadt normalerweise anbietet. Deshalb ist Olaf Moll, Leiter des Kulturbüros auch besonders froh, jetzt sagen zu können: „Wir starten wieder mit dem Kindertheater!“

Am Mittwoch, 6. Oktober ist es soweit: Mit einer artistischen Clowns-Show, bei der garantiert kein Auge trocken bleiben wird, setzt das städtische Kulturbüro seine Kindertheater-Reihe fort. „Scherz mit Herz“ heißt der Magie-Spaß, mit dem die beiden Akrobatik-Komiker „ALEX & Joschi“ Kinder ab vier Jahren in der Kulturhalle begeistern möchten. Zwei Vorstellungen wird es an diesem Tag geben: Eine um 11, die zweite um 16 Uhr.

Das Duo aus Freiburg schenkt kleinen und großen Gästen Momente voller Lachen und Fröhlichkeit. „ALEX & Joschi“ lassen Kinder Kinder sein und zaubern Erwachsenen ein kindliches Lachen auf das Gesicht. Schnell aufeinanderfolgende Szenen sorgen für komische Augenblicke, die zu schallendem Gelächter führen, heißt es von Seiten des Kulturbüros. Dabei lösen „ALEX & Joschi“ fast unlösbar erscheinende Probleme unter vollem Körpereinsatz. Beeindruckende Akrobatik-Einlagen folgen auf anspruchsvolle Jonglage- und Artistik-Darbietungen. Aus dieser Mischung entstehen immer wieder besonders magische Momente, bis Schweiß und vor allem Lachtränen fließen.