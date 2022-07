Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss : Jeder Neusser isst im Schnitt 100 Tafeln Schokolade im Jahr

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss werden pro Jahr rund 4200 Tonnen Schokolade gegessen – das entspricht fast 100 Tafeln pro Kopf. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin.

Die Gewerkschaftssekretärin der NGG-Region Krefeld-Neuss appelliert an die Verbraucher in der Region, beim Kauf auf Nachhaltigkeit zu achten. „Wer zur Tafel mit dem Fair-Trade-Siegel greift, kann sicher sein, dass die Kakaobauern in den Herkunftsländern zu vernünftigen Konditionen arbeiten“, erklärt Claudia Hempel.

Hempel verweist auf das „Forum Nachhaltiger Kakao“, in dem sich die Gewerkschaft NGG mit 80 Herstellern, Verbänden und Organisationen zusammengeschlossen hat. Die Initiative setzt sich seit zehn Jahren für die Abschaffung der Kinderarbeit, existenzsichernde Einkommen und einen Stopp der Entwaldung in den Produktionsländern ein. Der Anteil des Kakaos in Deutschland, der nachhaltig zertifiziert ist, stieg laut BDSI auf 79 Prozent im vergangenen Jahr an. Fünf Jahre zuvor waren es noch 45 Prozent.