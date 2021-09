Umweltaktion in Dormagen : Schüler helfen beim Rhein-Aufräumen mit

Dormagen Regelmäßig sind die fleißigen Helfer von „Rhein Clean up Dormagen-Zons“ unterwegs, bei Wind und Wetter entlang des Rheinufers oder auch in anderen Gebieten.

(schum) Dass sie dann auch bei offiziellen Terminen am Start sind, versteht sich von selbst. So waren „Rhein-Cleaner“ natürlich auch am Wochenende aktiv, als es um den internationalen „Rhine Clean up Day“ ging. Zig tausend Umweltschützer säuberten von der Rhein-Quelle bis zur Mündung das Ufer des Stroms.

Im Bereich von Dormagen waren es fast 50, die bei herrlichen äußeren Bedingungen mitmachten. Darunter 13 Schüler des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums, was Gründerin Karin Schwanfelder besonders freute. Die Helfer hatten bei anderer Gelegenheit schon einmal deutlich mehr zu tun gehabt, was schlichtweg daran gelegen hat, dass der Rhein einen recht hohen Pegelstand hatte und es daher, wie Schwanfelder es ausdrückte, „nicht so viel zu buddeln gab“. Gerade Auto- und Lkw-Reifen wurden in den vergangenen Jahren ausgegraben. „Aber die werden langsam weniger“, sagt Schwanfelder mit einem Lachen. Sie glaubt, dass es ungefähr 1600 Reifen sind, die die Rhein Clean upper in den vergangen drei Jahren ausgegraben haben.