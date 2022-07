Siegelwand am Rathaus : Die zehn Siegel der Stadt Dormagen

Die einzelnen Siegel sind nun am Rathaus zu finden. Foto: Stadt Foto: Stadt

Dormagen All ihre Siegel hat die Stadt nun an einer Siegelwand am Rathaus öffentlich gemacht. Dort sind sie für alle Bürgerinnen und Bürger aufgeführt.

Seit einigen Tagen trägt die Stadt Dormagen den Titel als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ und ist damit um eine Auszeichnung reicher. Insgesamt hat die Stadt nun zehn Siegel aus verschiedenen Bereichen vorzuweisen. Eine Übersicht dieser Auszeichnungen sind nun der neuen Siegelwand am Neuen Rathaus zu sehen. „Die zehn Auszeichnungen verdeutlichen das große Engagement, das bei der Stadt Dormagen in vielfältiger Weise tagtäglich gelebt wird und wofür wir uns in der Stadt stark machen. Es ist eine breite Palette von Themen – von Familienfreundlichkeit über Verkehr und Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit bis hin zu Antirassismus“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.

Die älteste Mitgliedschaft der Stadt besteht seit 27 Jahren. Im Jahr 1995 trat die Stadt Dormagen dem sogenannten „Klima-Bündnis“ bei.Ein Siegel, auf das die Stadt besonders stolz sei, ist die Auszeichnung als „Kinderfreundliche Kommune“. Seit 2020 darf die Stadt diese Auszeichnung tragen. Sie wird gemeinsam von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk vergeben. Die Mitgliedschaft im Netzwerk „Global Nachhaltige Kommune in NRW“ (GNK NRW) zielt auf das Thema Nachhaltigkeit ab. Als eine von 39 Modellkommunen erarbeitet die Stadt im Netzwerk eigene Strategien im Kontext der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Zusätzlich engagiert sich die Stadt als „Fairtrade-Town“ und fördert so seit 2017 mit vielen Organisationen im Stadtgebiet den fairen Handel auf kommunaler Ebene. Im Bereich Verkehr und Mobilität ist die Stadt in zwei unterschiedlichen Netzwerken beziehungsweise Arbeitsgemeinschaften Mitglied. Bereits seit 1999 engagiert sich die Stadt in der AGFS, der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise Nordrhein-Westfalen e.V.“. Darüber hinaus ist sie seit März 2020 auch im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ vertreten.

Zwei weitere Siegel sind in den Bereichen Vielfalt und Antirassismus angesiedelt. So trägt die Stadt seit 2009 das Siegel der Bundesinitiative „Ort der Vielfalt“. Seit 2018 ist Dormagen Mitglied in der ECCAR, der „European Coalition of Cities against Racism“.

(NGZ)