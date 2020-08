Einsatz in Dormagen : Auf der Flucht festgenommen

Hackenbroich Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr geriet ein VW Touareg in Kaarst in das Visier von Polizisten, nachdem Zeugen einen Betrugsverdacht geäußert hatten.

Der 54-jährige Fahrer gab Gas und flüchtete über die Autobahn 57 bis nach Hackenbroich. Dabei missachtete er die Anhaltezeichen des Streifenwagens und verhielt sich grob rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. In Höhe der Dr.-Geldmacher-Straße, gelang es der Polizei den Wagen zu stoppen und den Fahrer festzunehmen.

