Nach Kontrollen in den Ferien Baumängel im Schulzentrum Hackenbroich festgestellt

Wie immer in den Ferien haben auch in den verganegen zwei Wochen routinemäßige Kontrollen in den Schulgebäuden der Stadt stattfgefunden. Im Rahmen einer solchen Kontrolle wurden in der letzten Woche Mitarbeiter des Eigenbetriebs im Schulzentrum Hackenbroich tatsächlich fündig: Dort wurden im Bereich der Realschule einige Baumängel festgestellt. In einigen abgehängten Decken hatte sich die Befestigung der Kabelbühnen teilweise gelöst. „Die gesamte Decke hätte nicht einstürzen können“, versichert Stadtsprecher Nils Heinichen auf Nachfrage, aber ein gewisses Gefährdungspotenzial habe es schon gegeben. Größere, durchaus schwere Kabel oder kleinere Deckenplatten hätten herunterfallen können. Die Mitabeiter des Eigenebtriebs haben daraufhin alle Kabelbühnen im Gebäude umfangreich überprüft und mit Unterstützung der Technischen Betriebe sowie Fachfirmen wieder fachgerecht befestigt. „Wir sind sehr froh, dass wir pünktlich zum Unterrichtsbeginn die Schäden an der Decke beseitigen und reparieren konnten“, so Heinichen.