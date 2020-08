Schule in Dormagen : Grüne: Details zum Schul-Schimmel

Dormagen Wird das Thema Schimmelbefall an der Theodor-Angerhausen-Grundschule unterschätzt? Die Grünen befürchten dies. Sie haben sich erneut an die Verwaltung gewandt und wollen Details wissen.

Offenbar seit vielen Jahren gibt es an der Theodor-Angerhausen-Schule Probleme mit Schimmelpilz. Durch eine Anfrage der Grünen-Fraktion an die Verwaltung erfuhren die Mitglieder des Schulausschusses in der vorvergangenen Woche von der Problematik in der Grundschule an der Langemarkstraße. Die Stadt gab an, im März auf Anraten des Kreisgesundheitsamtes eine „Raumluftuntersuchung auf kultivierbare Schimmelpilze“ in den Kellerräumen der Grundschule vorgenommen zu haben. Daraufhin wurden die neu eingebauten Fenster außen verputzt, und es sind weitere feuchtigkeitsdämmende Maßnahmen erfolgt, so die Stadt.