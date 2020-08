Brand in Dormagen : Feuerwehr findet Handgranate beim Löschen

Großeinsatz der Feuerwehr an der Zonser Straße. Foto: Emergency-Report.de - Bothe/Daniel Bothe

Dormagen Mit einem mysteriösen Brand muss sich die Kriminalpolizei beschäftigen: Als die Feuerwehr Dormagen am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an die Zonser Straße gerufen wurde, entdecken die Feuerwehrleute eine Handgranate in den Trümmern.

Die Herkunft ist noch völlig unklar. Auch die Ursache des Brandes. Ob Arbeiten eines Elektrikers am gleichen Tag in Zusammenhang stehen, müssen die Untersuchungen der Kripo zeigen.

Als die Feuerwehr an dem Haus, in dem Gästezimmer vermietet werden, eintraf, gab es bereits eine massive Rauchentwicklung. Da zu Beginn des Einsatzes noch unklar war, ob sich Personen im Gebäude befinden, wurde sich zunächst auf eine mögliche Menschenrettung eingestellt. Nachdem bestätigt wurde, dass sich keine Personen mehr im Brandgebäude aufhielten, gingen die Einsatzkräfte zur reinen Brandbekämpfung über.

Im Verlauf des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte eine Handgranate. Daraufhin wurde die Einsatzstelle sicherheitshalber geräumt und die Lage beurteilt. Da der Brand wieder aufloderte, wurde die Handgranate in Absprache mit der Polizei in den Garten transportiert und durch den Kampfmittelräumdienst gesichert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten anschließend mit der Brandbekämpfung fortfahren. „Ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude konnte glücklicherweise durch unsere Einsatzkräfte verhindert werden“, sagt Feuerwehrchef Bernd Eckhardt. Gegen 20.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Rund 70 Einsatzkräfte der Hauptwache sowie der Löschzüge Mitte, Zons, Straberg, Delhoven und Nievenheim waren im Einsatz.

(schum)