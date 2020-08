Streit um Kitaplätze in Dormagen : Dries setzt neuen Ausschuss für Kitaplanung durch

Streit um Kitaplätze in Dormagen

Dormagen Die Kindertagesstätten-Planung ist Gegenstand einer breiten Diskussion. Auch in Reihen der SPD Dormagen herrscht Unzufriedenheit. Eine Lösung kommt.

Der jugendpolitische Sprecher der Fraktion, Michael Dries, erklärt, warum es aus seiner Sicht dringend erforderlich ist, in der nächsten Wahlperiode einen speziellen Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses (JHA) einzurichten.

Nach Meinung von Dries ist eine tiefer gehende Diskussion in dem personell recht großen JHA „nicht zielführend“. Für eine „strategische Planung“ soll ein Unterausschuss eingerichtet werden, der unter Beteiligung der Träger der Einrichtungen in einer kleineren Runde sich mit diesem Thema auseinandersetzt. „Daran können aus dem Ausschuss alle, die sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen, teilnehmen“, so Dries. „Der Unterausschuss kann dann die Kitabedarfsplanung zur Beschlussfassung im JHA vorbereiten“.