Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Dormagen

In Jüchen gibt es bei der Wahl zum Stadtrat eine Besonderheit. Im Wahlbezirk 5 in Garzweiler erhalten die Wähler heute lediglich Stimmzettel für die Landrats-, Kreistags- und Bürgermeisterwahl. Über den Stadtrat wird in diesem Wahlbezirk bei einer Nachwahl am 27. September abgestimmt. Der Grund: Anfang der Woche war Grünen-Ratskandidat Wilfried Dietrich gestorben. In den übrigen 18 Wahllokalen in Jüchen wird heute auch der Stadtrat gewählt.