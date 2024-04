Polizeieinsatz in Dormagen Festnahme an der Autobahnraststätte

(NGZ) Einen guten Riecher bewiesen am Donnerstag gegen 15 Uhr Beamte der Autobahnpolizei. An der Dormagener Raststätte Nievenheim-West hatten sie ein Fahrzeug mit vier Insassen kontrolliert. Zu ihrer Reiseroute befragt, machten die Personen, zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren, und zwei Frauen, 38 und 52 Jahre alt, widersprüchliche Angaben. Das kam den Beamten verdächtig vor. Im Kofferraum fanden die Polizisten dann diverse Taschen mit Kleidungsstücken, an denen sich noch Sicherungsetikette, Preisschilder sowie teils Kleiderbügel befanden.