Zweites Bauprojekt in Dormagen Worado stellt Mehrfamilienhaus in Hackenbroich fertig

In rund 13 Monaten Bauzeit hat die städtische Wohnraumgesellschaft das Mehrfamilienhaus auf dem Gelände der „Alten Schule“ in Hackenbroich fertiggestellt. Am vergangenen Donnerstag nahmen Bürgermeister Erik Lierenfeld, Worado-Geschäftsführer Uwe Heidel und Architekt Martin Reimer das Haus offiziell in Betrieb. „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Worado in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits zwei Projekte umgesetzt hat und weitere in fortgeschrittenen Phasen sind“, sagt Lierenfeld. „Mit dem Bau des Mehrfamilienhauses schließen wir das erste Neubauprojekt der Worado ab. Unser Ziel ist es, weiterhin unseren Teil zur Besserung des Wohnungsmarktes in Dormagen beizusteuern.“