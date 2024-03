Kirche in Dormagen Ein Netzwerk für eine lebendige, bunte Gemeinde

Im vergangenen Jahr konnten durch das Netzwerk zum Beispiel die vor Corona so beliebten Kleinkindergottesdienste wieder ins Leben gerufen werden. Ein erstes Highlight unter dem Dach des Netzwerks war die Agape-Feier am Gründonnerstag. „Das war der Neustart“, erzählt Lukas Quack, „rund 100 Leute waren da, das war toll.“ Auch in diesem Jahr wird am Gründonnerstag nach der Messe um 19 Uhr wieder die Agape-Feier im Pfarrheim stattfinden. Dass so viele junge Leute sich bei den Aktivitäten engagieren, findet Willy Schlömer toll. „Das müssen wir dann auch in den Ort transportieren, was für eine tolle Arbeit die jungen Leute machen. Dafür das Bewusstsein schaffen und sichtbar sein, ist auch eine Aufgabe“, sagt er.