Dormagen: An der B9 steht Kontrollsäule für Lkw-Maut

Dormagen Seit Montag steht auch in Dormagen eine der 600 Toll-Collect-Stationen bundesweit.

Sie leuchtet blau und ist vier Meter hoch: Seit Montag steht an der Bundesstraße 9 vor dem Ernteweg/Nievenheimer Straße in Fahrtrichtung Köln eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut. Es ist die zweite im Rhein-Kreis und dabei wird es auch bleiben. Denn wie eine Toll-Collect-Sprecherin auf Anfrage mitteilte, sei neben Dormagen und Grevenbroich keine dritte im Rhein-Kreis vorgesehen.

In Grevenbroich an der B59 zwischen dem Werk Hydro Aluminium und Allrath steht die Säule schon seit einigen Wochen und sorgte dort bereits für diverse Bremsmanöver, deutlich zu sehen an Reifenspuren auf der Bundesstraße, da die Autofahrer glaubten, die Säule sei ein Blitzgerät. „Definitiv nicht“, sagt die Sprecherin und beruhigt: „Die Säule kann keine Geschwindigkeit messen. Wir haben sie extra schon in einem solch auffälligen Blau gemacht.“