Wegen Trockenheit: Stadt verhängt Verbot von Grabkerzen

Dormagen Wegen der Brandgefahr werden auf den Dormagener Friedhöfen ungeschützt brennende Kerzen sofort gelöscht.

Immer noch sind die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Dormagen (TBD) und die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen gemeinsam im Einsatz, um im ganzen Stadtgebiet mit Wasser die Bäume und Sträucher vor dem Vertrocknen und auch vor dem Verbrennen zu bewahren. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit steigt die Brandgefahr auch in Dormagen ganz erheblich, wie die Pressestelle der Stadt Dormagen betont. Die TBD weisen daher darauf hin, dass das Aufstellen von Grablichtern und brennenden Kerzen auf den Friedhöfen Dormagens mit ihrem umfangreichen Baumbestand derzeit nicht gestattet ist. „Diese Vorsichtsmaßnahme gilt bis auf Weiteres“, erklärte Stadtsprecher Max Laufer am Freitagmittag. Die Friedhofsverwaltung bittet die Bürger dafür um Verständnis und appelliert an die Dormagener, sich an das Verbot zu halten. Zudem wurden Friedhofsmitarbeiter angewiesen, offene Flammen, wie ungeschützt brennende Kerzen, sofort zu löschen und zu entfernen.