Knechtsteden: Der Theatersommer ist vorbei

Knechtsteden Auf der Bühne erzählt das Quartett zwischen den Liedern in amüsanten Episoden seine Entstehungsgeschichte.

Zwischen den Szenen performte das Ensemble Lieder, wie „Englishman in New York“ von Sting, „Flugzeuge im Bauch“ von Herbert Grönemeyer und „Engel“ von Rammstein. Auch ihr Titelsong „Zur Feier Herrencrême“, das auf der Melodie von Adeles Hit „Set fire to the rain“ gesungen wird, fand seinen Platz in dem Stück. Die Theaterscheune in Knechtsteden war fast ausverkauft. „Einige sind wegen des Wetters zu Hause geblieben“, sagte Moll. Da aber die großen Scheunentore offengelassen wurden, herrschte trotz der abendlichen Hitze eine angenehme Temperatur. Auch das Publikum wurde mit einbezogen. Bei dem Song „Und es war Sommer“ von Peter Maffay durfte es die Gitarrenstimme übernehmen. „Das ist schon ein Running Gag bei „Herrencrême‘“, so Moll.