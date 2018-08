Theatersommer Knechtsteden mit dem Kabarettisten Frank Fischer

Frank Fischer in der Theaterscheune Knechtsteden

Knechtsteden 140 Zuschauer hörten sich in der Theaterscheune die Tipps von Frank Fischer an.

Warum immer auf die ungewöhnlichen, die spannenden, die lustigen Momente warten, wenn man sie doch einfach so selbst herbeiführen kann? Der Kabarettist Frank Fischer erklärte am vergangenen Freitag 140 begeisterten Zuschauern in der Theaterscheune Knechtsteden, wie das geht. Zum ersten Mal stand er dort auf der Bühne und wusste mit seinem Programm „Gewöhnlich sein kann jeder“ zu überzeugen.