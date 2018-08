Zonser Schützen-Chef Peter Norff tritt im Januar als Vorsitzender zurück

Zons Im Januar 2019 will er aus gesundheitlichen Gründen das Amt abgeben.

Schon am Schützenfestdienstagabend in Zons sprach Schützen-Chef Peter Norff im Festzelt davon, dass er sehr froh sei, dass ihn sein engerer Vorstand so toll unterstützt: „Da ist mir um die Zukunft der Zonser Schützen nicht bange, wenn ich denn mal nicht mehr dieses Amt bekleiden werde“, sagte Norff. Jetzt kommt dieser Moment des Rückzugs schneller als erwartet. Der 58-Jährige wird sein Amt als Vorsitzender auf der nächsten Generalversammlung im Januar 2019 zur Verfügung stellen, „obwohl es mir sehr schwer fällt, betont Norff. Er gibt zeitliche und vor allem gesundheitliche Gründe an: „Ich muss dringend etwas runterfahren“, erklärt er. Berufliche Überlastung, zudem der immer größer werdende Eselpark Zons und steigende Aufgaben im Schützenverein hätten ihn dazu gezwungen, „die Notbremse zu ziehen“. Diesen Entschluss hat er jetzt seinen Schützen mitgeteilt.