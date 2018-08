uct-Geschäftsführer ist Mehrfach-König und Stürzelberger Schütze

Schützenfest Stürzelberg : uct-Geschäftsführer ist Mehrfach-König

Thomas Heinrichs ist König der Stürzelberger Jägerkompanie. Auch seine Frau Marion freut sich auf das Fest. Foto: Heinrichs

Stürzelberg Thomas Heinrichs, Mitglied bei den „Alde Jäger“ in Stürzelberg, ist nicht nur Kompaniekönig, sondern auch Diözesankönig von Essen. Er liebäugelt mit dem Titel des Europakönigs in zwei Wochen.

An einem Königsvogel kann Thomas Heinrichs nicht gut vorbeigehen. Zumindest besteht die „latente Gefahr“, dass der 53 Jahre alte Duisburger das „Holzvieh“ erfolgreich von der Stange holt – in einem Jahr war er ein sechsfacher Schützenkönig von Zug-, über Kompanie-, Korps-, Vereins- bis zur Bezirksebene. Seit September 2017 ist er Schützenkönig des Diözesanverbandes Essen. „Das war ein tolles Erlebnis in Heinsberg“, erinnert sich Heinrichs, der zuvor 2016/17 König der St. Ewaldi Schützengesellschaft Duisburg-Laar, Beeck und Beckerwerth und 2017/18 Bezirkskönig Rhein-Ruhr Nord im Diözesanverband Essen war, wo er auch Bezirksbundesmeister ist. „Auf Königsvögel zu schießen macht mir eben mehr Spaß als auf Scheiben“, erklärt der Geschäftsführer der „Umschlag Container Terminal GmbH“ mit Sitz im Stürzelberger Hafen an der Sachtlebenstraße.

Jetzt steht für ihn und seine Frau Marion aber erst einmal das Stürzelberger Schützenfest an, dazu haben sie sich für vier Tage im Hotel eingemietet, um nicht immer nach Duisburg fahren zu müssen. „Das macht sehr viel Spaß, mit Freunden zu feiern“, sagt Thomas Heinrichs, der ausdrücklich die „gesamte Schützenfamilie“ mit einbezieht. Und tatsächlich ist er oft mit Stürzelberger Schützen in ebenso intensiven Gesprächen zu finden, wie mit Zonsern oder anderen Schützen aus dem Umkreis. Besonders in diesem Jahr als König der Stürzelberger Jägerkompanie, zu dem er im Januar gekrönt wurde, versuchte er mit seiner Frau, so viele Termine im Rheinort wahrzunehmen, wie es möglich war. „Das hat zu einem besonders guten Draht zum Stürzelberger Königspaar Frank und Steffi Perle geführt“, sagt Heinrichs. Auch die Zonser – inzwischen ehemaligen – Regenten Marco Meuter und Hilde Ferber-Meuter lagen mit dem Diözesankönigspaar Heinrichs auf einer Wellenlänge. Da gab es viele lustige Sprüche zu „Zons-Nord“ und „Stürzelberg-Süd“.

Info Am Montag werden Kompaniekönige geehrt Frühschoppen Am Montag treffen sich die Stürzelberger Schützen um 10 Uhr an der Feuerwehr. Dann ist im Zelt Frühschoppen. Korpskönige Die Kompaniekönige treffen auf der Ehrenbühne, wo sie allen vorgestellt werden.



„Humor und Lachen gehören dazu“, sagt Thomas Heinrichs, dem stimmt auch seine Frau Marion zu, der es außerdem viel Freude bereitet, andere mit Kaffee und Getränken zu umsorgen: „Das mache ich sehr gern“, sagt sie bei mehr als einer Gelegenheit. „Ohne Marion ginge das hier alles nicht“, macht ihr Mann ihr ein großes Kompliment: „Sie unterstützt meine Schützen-Leidenschaft großartig.“ Allerdings ist Marion Heinrichs weit davon entfernt, im stillen Kämmerlein oder im Abseits irgendwo auf ihren königlichen Gatten zu warten, der gerade ins Gespräch verteift ist: Mit ihrer offenen Art geht sie auf die Menschen zu und ist ebenso gern gesehen wie ihr Mann. „Manchmal muss ich sie sogar suchen, so gut unterhält sie sich noch – und findet wie ich auch, oft kein Ende“, gibt Thomas Heinrichs fröhlich preis.