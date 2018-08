Dormagen: Familien-Flohmarkt mit über 50 Ständen

Dormagen Über 50 Stände gab es am Samstag in der Innenstadt beim Familien-Flohmarkt.

Auf dem ersten Familien-Flohmarkt in Dormagen verkauften an über 50 Ständen Trödler ihre Ware und trotzten dabei der glühenden Hitze. „Die Resonanz ist echt gut“, erzählt Claudia Fleischhauer von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Dormagen (SWD). „Wir haben alle Plätze vermietet“. Die SWD organisiert die Flohmärkte in der Innenstadt. Während der Sommermonate findet immer am ersten Samstag im Monat ein Trödelmarkt auf der Kölner Straße statt. „Normalerweise kostet ein Stand 25 Euro, heute hat einer nur zehn Euro gekostet“, sagt Fleischhauer.