Dormagen: B9 könnte Maut-Kontrollstelle werden

Dormagen Mit der Ausweitung der Gebührenpflicht auf alle Bundesstraßen ab 1. Juli ist mit deutlich mehr Zahlern zu rechnen.

Aus 15.000 werden bald rund 55.000: Um 40.000 Kilometer wird in diesem Sommer das Netz der mautpflichtigen Strecken in der Bundesrepublik wachsen. Denn zum 1. Juli 2018 wird die Lkw-Maut, die bisher nur auf Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen greift, auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Damit ist auch der Rhein-Kreis Neuss betroffen, in Dormagen konkret die Bundesstraße 9. Dort könnte auch eine Mautkontrollsäule aufgestellt werden, die festhält, welche schweren Fahrzeuge wo unterwegs sind - möglicherweise in der Nähe des Wahler Bergs. Entsprechende Informationen liegen unserer Redaktion vor.