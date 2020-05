Corona in Dormagen : City-Beach und Feierabendmärkte fallen aus

Vergangenes Jahr konnten die Organisatoren des City-Beach noch vorfreudig auf das Event blicken. In diesem Jahr fällt es aus. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Sandburgen wird es in diesem Sommer auf dem Rathausplatz in Dormagen nicht geben. Außerdem sind die Streetfood- und City-Flohmärkte bis einschließlich August abgesagt. Die Stadt bietet Vereinen indes die Kulturhalle für Versammlungen kostenlos an.

Zu den Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung, die seit Montag gültig sind, gehören weiterhin keine Veranstaltungen und Versammlungen. Sie bleiben bis auf weiteres mit wenigen Ausnahmen untersagt. Laut Bürgermeister Erik Lierenfeld sind nur Versammlungen, „die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen sowie Versammlungen gesetzlich vorgesehener Gremien“ zulässig. Die Stadt stellt Vereinen, Institutionen und Gesellschaften für solche notwendigen Veranstaltungen ab Donnerstag, 7. Mai, kostenlos die städtische Kulturhalle zur Verfügung – sofern keine eigenen geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Über die genauen Modalitäten der telefonischen Buchung will die Stadt in dieser Woche informieren.

Streetfood-Trucks, Sandburgen und Cocktailabende im Liegestuhl - all das wird es in diesem Sommer auf dem Rathausplatz nicht geben. Das vom Land NRW erlassene Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August zwingt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) dazu, den für Juli geplanten City-Beach und eine Reihe anderer Veranstaltungen abzusagen. Dazu zählen neben den in Kooperation mit Marc Pesch geplanten Streetfood-Feierabendmärkten mit fünf betroffenen Terminen von Mai bis August auch die City-Flohmärkte am 4. Juni, 6. Juli und 1. August. „Es war zu erwarten, dass im Sinne der Sicherheit und Gesundheit aller Bürger so entschieden wird. Wir hoffen aber weiterhin, dass wir im September noch die eine oder andere Veranstaltung umsetzen können“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Im Kalender stehen noch zwei Streetfood-Termine am 10. September und 1. Oktober, zwei City-Flohmärkte am 5. September und 10. Oktober und der Michaelismarkt am 26. und 27. September. Händler, die bereits Standgebühren für abgesagte Flohmarkt-Termine bezahlt haben, werden von der SWD kontaktiert.

(schum)