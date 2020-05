Schule in Dormagen : Grundschulen starten „Praxistest“

Dormagen Vorbereitungen für Rückkehr der Viertklässler am kommenden Donnerstag sind in Dormagen abgeschlossen. Lob gibt es für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und der städtischen Schulverwaltung.

Mit der Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen startet am Donnerstag, 7. Mai, ein neuer Abschnitt in der Corona-Krise. „Wir sind gut vorbereitet, die Bedingungen in Dormagen sind gut“, sagt Monika Scholz, Rektorin der Erich-Kästner-Grundschule und Fachleiterin für die OGS in Dormagen und im Rhein-Kreis. Am Montag gab es eine weitere Videokonferenz der Grundschulleitungen mit der städtischen Schulverwaltung: „Wir sind in allem so weit“, weist Monika Scholz auf genügend Desinfektionsmittel, Seife, Handtücher und Mund-Nasen-Schutzmasken hin. Trotzdem werde es ein „Praxistest“, eine ungewohnte Situation für Schüler, Lehrer und Eltern. „Wir werden standortbezogen die Maßnahmen so umsetzen, wie wir es für richtig halten“, betont Scholz mit Hinweis auf unterschiedliche Lehrer-Altersstruktur, Raum- und Klassengrößen sowie Zuwegungen.