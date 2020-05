Schlangenfund in Dormagen : Feuerwehr fängt zwei Boa Constrictor in Gohr

Mit einer speziellen Greifzange wurde die Boa transportiert. Foto: Stadt

Gohr Gleich zwei Würgeschlangen konnte die Feuerwehr am Sonntag in der Nähe der B 477 in Gohr einsammeln und sicher in eine auf Schlangen spezialisierte Tierklinik nach Düsseldorf bringen.

Das beschauliche Gohr an der Bundesstraße 477 war am Sonntag Schauplatz von zwei spektakulären Einsätzen der Feuerwehr. Die konnte dabei glücklicherweise auf Löschwasser und Feuerwehrleiter verzichten und musste stattdessen die Reptilien-Greifzange zur Hand nehmen. Grund: Innerhalb weniger Stunden wurden an der B 477 gleich zwei Würgeschlagen gefunden und eingesammelt.

Erstmals alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Vormittag. Passanten hatten um kurz nach 9 Uhr direkt neben der B 477 im Gras eine etwa anderthalb Meter große Schlange entdeckt. Der Vermutung nach, die sich später bestätigte, handelte es sich um eine Boa constrictor. Die Dormagener Feuerwehr ist für solche Einsätze gut gerüstet und besitzt neben solchen speziellen Greifwerkzeigen auch Behältnisse, um Tiere, in diesem Fall Schlangen, zu transportieren. Das stattliche Tier wurde in eine Tierklinik in Düsseldorf gebracht.