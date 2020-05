Wiederöffnung in Dormagen : Großer Ansturm auf Friseursalons

Dormagen Am ersten Wiederöffnungstag hatten die Friseure in Dormagen viel zu tun: Die Freude war bei Mitarbeitern und Kunden groß, dass Haarschnitte wieder möglich sind. Ausgebucht sind die Termine bei den meisten Haarsalons bis mindestens Ende Mai.

Schlange stehen mit dem nötigen Zwei-Meter-Abstand vor der Apotheke, der Einkaufswagen-Garage oder dem Stand auf dem Wochenmarkt – das alles ist in Zeiten der Corona-Krise alltäglich geworden. Seit Montag Morgen kommt eine weitere Destination hinzu: der Friseursalon. Ab 9 Uhr stürmen die Dormagener die Friseurläden in der Innenstadt, zum Teil mit Wartezeiten vor der Tür, um den geforderten Abstand am Tresen einzuhalten. „Ich möchte mich beraten lassen, bin aber nicht angemeldet“, erklärt eine wartende Kundin an der Nettergasse. Wohl demjenigen, der im Vorfeld einen der begehrten Termine – und das an einem friseuruntypischen Montag – ergattern konnte. Denn die Zeitfenster für die Kopf-Behandlung im Haarsalon werden immer geringer. So sind die nächsten drei Wochen bei „Mein Friseur Schmitz“ an der Kölner Straße schon mittags ausgebucht, bei „Haarwerk Amel & Sievers“ ebenfalls an der Kölner Straße gibt es erst wieder im Juni den nächsten Friseurtermin.