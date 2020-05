Kirche in Dormagen : Neue Gottesdienste in der Christuskirche gut gestartet

Dormagen Maskenpflicht bei den ersten Gottesdiensten in drei evangelischen Kirchen der Christuskirchengemeinde. In der Basilika Knechtsteden verzichten die Spiritaner zum Schutz älterer Mitbrüder vorerst auf katholische Gottesdienste.

In der Christuskirche sowie in der Friedens- und der Lukaskirche konnten am Sonntag wieder evangelische Gottesdienste gefeiert werden. „Einige Gemeindeglieder konnten nach den Wochen der Zwangspause im Gottesdienste begrüßt werden“, sagt Pfarrer Frank Picht von der Christuskirche. „Es sind aber auch manche bewusst nicht gekommen, da sie zur Risikogruppe gehören oder aber das Maskentragen als unangenehm empfinden.“ Denn die Maske gehört ebenfalls zu den Regel wie das Abstandhalten und das Eintragen in eine Besucherliste. „Das hat gut funktioniert. Besonders beim Betreten und Verlassen der Kirche waren alle sehr achtsam“, fasst Picht zusammen. Es sind aber auch Gemeindemitglieder nach dem Gottesdienst noch in die Kirche gekommen, um dort in der Stille sich zu besinnen. Auf das Abendmahl muss weiterhin verzichtet werden, ebenso auf das Singen von Gemeindeliedern. Als Ersatz wird Kantor Georg Wendt wie schon am Sonntag in den nächsten Wochen besondere Orgelwerke spielen oder mit Solisten gemeinsam musizieren: am 10. Mai geistliche Lieder und Orgelmusik von Joseph Gabriel Rheinberger (Solist: Fabian Hemmelmann) und am 17. Mai geistliche Gesänge und Orgelmusik von Jean Langlais (Solistin: Constanze Schumacher).