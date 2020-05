Corona in Dormagen : Lehrer-Musikvideo rührt die Leibniz-Schulgemeinde

Dormagen Auf die Melodie des Paveier-Songs „Heimat es“ haben die Lehrer einschließlich Schulleiter Herbert Kremer ein anrührendes Leibniz-Lied mit dem Refrain „Unsre Schull es“ eingesungen und damit das gesamte Gymnasium gegrüßt.

Es sind Initiativen wie diese, die Gruppen zu einer Gemeinschaft zusammenschweißen. Das Lehrerkollegium des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich erobert in Corona-Zeiten die Herzen seiner Schüler samt deren Eltern und sicherlich auch die vieler Anderen im Sturm, die das Musikvideo schon gesehen haben, das die Pädagogen selbst produziert und unter www.leibniz-gymnasium-dormagen.de ins Netz gestellt haben. Es wurde bereits vielfach geteilt.

In Gang gebracht hatte das Projekt eine fünfköpfige Gruppe aus dem Kollegium: Die Idee hatte Kerstin Pfeiffer gehabt, Dennis Berrendorf hatte das Lied mit dem neuen „Leibniz-Text“ eingesungen, und Sonja Steiger hatte sich um die technische Realisierung gekümmert. Unterstützt worden waren sie von Christin Kordt und Corinna Brune. An die 40 Kolleginnen und Kollegen konnte das Quintett fürs Mitmachen gewinnen, herausgekommen ist ein professionell gemachtes Musikvideo, das trotz der leicht melancholischen Untertöne sofort gute Laune macht.

„Wir wollten bei dem Song den Blick nach vorne richten“, erzählt Christin Kordt. Die Herausforderung, ein Video mit so vielen Mitwirkenden zu „basteln“, ist exzellent gelungen. Jeder Teilnehmer bekam eine Textpassage zugeteilt, die er auf einem kleinen Plakat in die Kamera hält, während er singt oder die Lippen passend zum Text bewegt; zu hören ist die Stimme von Dennis Berrendorf. Da auch der Schnitt perfekt ist, wirkt das Lied wie aus einem Guss. Und der Text ist einfach schön. Kostprobe: „Unsre Schull is net bloß ne Ort nur//denn bei uns steiht niemand janz allein//he am Leibniz, dat is wie e Stöckche Hejmat//he am Leibniz, ejal, ob jroß, ob klein...“