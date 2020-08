Bruderschaft in Dormagen : Sohn des verstorbenen Oberst stellt Jubiläums-Schützenfilm zusammen

Bruderschaft in Dormagen

Beim Schützenfest „150 Jahre Bruderschaft Stürzelberg“ trat 2018 die Regimentsspitze um Stephan Manitz (M.) mit der aus Zons an. Foto: Carina Wernig

Stürzelberg Passend zum coronabedingt abgesagten Schützenfest in Stürzelberg gibt die Bruderschaft jetzt eine DVD heraus, auf der eine Dokumentation des Jubiläumsfestes von 2018 zu sehen ist – das letzte Fest von Oberst Stephan Manitz, der knapp fünf Monate darauf verstarb.

Als kurz vor Silvester 2018 der plötzliche Tod von Stephan Manitz nicht nur die Stürzelberger erschütterte, waren die Vorbereitungen für einen großen Wunsch des Stürzelberger Obristen bereits eingeleitet: Das Jubiläumsfest der St.-Aloysius-Schützenbruderschaft vor genau zwei Jahren zum 150-jährigen Bestehen war von Manitz’ Sohn Leon und Fabian Kahl mit der Kamera begleitet worden. Denn Stephan Manitz wünschte sich eine Dokumentation mit Blick hinter die Kulissen des Festes, bei dem sich die Gemeinschaft der Schützen mit den Dorfbewohnern und Gästen auf besondere Weise zeigt. Jetzt ist daraus auch eine Erinnerung an sein letztes Schützenfest geworden.

Pünktlich zum Termin des coronabedingt abgesagten Stürzelberger Schützenfestes kann der 25-minütige Film als DVD über die Homepage der Stürzelberger Schützen (www.bs-stuerzelberg.de/dvd-bestellung) für zehn Euro bestellt werden, davon geht ein Euro an die Edelknaben, mit dem Rest werden die Kosten gedeckt. Die ersten 100 DVDs wurden für die Mitglieder bestellt, die sie am morgigen „Schützenfest-Sonntag“, 2. August, nach dem Feldgottesdienst, der um 9.30 Uhr am Schießplatz beginnt, erwerben können.