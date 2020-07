Statt Schützenfest : Holzbüttger Schützen planen Messe und Kranzniederlegung

Holzbüttgen Wie in allen anderen Orsteilen auch fällt das Schützenfest in Holzbüttgen aufgrund der Corona-Krise aus. Dennoch ist eine Schützenmesse geplant, wie Brudermeister Volker Schöneberg auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

„Wir werden am eigentlichen Schützenfest-Samstag um 16 Uhr eine Messe machen“, sagt er. Dazu nutzt die Bruderschaft die Plätze, die in der Kirche Sieben Schmerzen Mariens zur Verfügung stehen: Das sind wegen der Corona-Krise nur 70, normalerweise passen rund 450 Menschen in das Gotteshaus. Gesetzt sind der Bruderschafts-Vorstand, die Könige (ohne Begleitung der Damen), die Fahnen- und Standartenträger sowie die Corpsvorstände. Das Totengedenken findet in diesem Jahr vor der Kirche und nicht wie sonst am Ehrenmal statt. Wir werden nach der Messe einen Bruderschaftskranz an dem Kreuz vor der Kirche niederlegen“, kündigt Schöneberg an. Es wäre ein falsches Signal, wenn die Teilnehmer zum Ehrenmal marschieren würden, meint der Brudermeister. Der Vorstand hat allen Zügen Anmeldungen zu der Messe geschickt, die Plätze werden nach Eingang der Rückmeldungen vergeben. Die Hygienevorgaben müssen in der Kirche eingehalten werden.