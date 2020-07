St. Sebastianus Schützenbruderschaft Mettmann : Trauer um Edgar Themann

Mettmann Die Schützenbruderschaft verliert mit Edgar Themann einen mit Leib und Seele engagierten Schützenkameraden, der ihr stets mit Rat und Tat zur Seite stand. „Unsere Gedanken sind bei Ihrer Familie, die wir in unsere Gebete einschließen wollen“, sagt der 1. Brudermeister Daniel Gebauer.

(klm) Die St. Seb. Schützenbruderschaft 1435 Mettmann trauert um Edgar Themann, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Themann trat am 1. September 1967 in die Schützenbruderschaft ein und war seit 1970 Mitglied im Offizierscorps, wo er bis zum Oberst befördert wurde. 1977, 1993 und 2001 war er Kompaniekönig. Seit 2007 war er zudem Ehrenmitglied der Jägerkompanie. Er war von 1975 bis 2002 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes sowie von 2000 bis 2002 1. Brudermeister. 1996 errang Themann die Königswürde. Er wurde 1976 mit dem Silbernen Verdienstkreuz, 1979 mit dem Hohen Bruderschaftsorden, 1991 mit dem Sebastianus Ehrenkreuz und 2009 mit dem Schulterband zum SEK ausgezeichnet. Die Urnenbeisetzung ist am Dienstag, 11. August, um 14 Uhr auf dem Friedhof Goethestraße. Uniformträger werden gebeten, in Uniform zu erscheinen.