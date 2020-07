Bewerbungen bis September : Dormagen lobt den Heimatpreis 2020 aus

Dormagen Ehrenamtler können sich mit Projekten zum Wohle Dormagens bewerben. Anmeldeschluss für die zweite Runde des Dormagener Heimatpreises ist der 30. September 2020.

Doch auch Andere in der nachweislich sehr regen Dormagener Ehrenamtler-Szene stellen schöne Projekte auf die Beine. Drei Beispiele: Der Schützenzug „Rhingboschte“ aus Stürzelberg hat eine Bank für das Wegekreuz an der Oberstraße in Höhe des Heckhofs gespendet und wird dort eine Infotafel errichten. Der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss hat in Zusammenarbeit mit dem städtischen Eigenbetrieb den ehemaligen Weltkriegsbunker an der Schloßstraße in Zons weiter hergerichtet und bietet dort nun regelmäßig Führungen an. Und die Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ in Straberg baute ihr Infoangebot auf der Walddorf-Website aus und kümmert sich mit vielen Initiativen um die Verschönerung des Ortes und die Gemeinschaft.