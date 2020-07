Training für Senioren in Dormagen : Worauf es beim Pedelecfahren ankommt

Polizeihauptkommissarin Kerstin Ende und ihre Kollegen gaben in Dormagen Tipps für Pedelec-Fahrer. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Beim Parcours am Schützenplatz zeigten Verkehrsexperten der Kreispolizei am Mittwoch älteren Menschen, worauf es beim Pedelecfahren ankommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Koch

Pedelecs werden immer beliebter: Sie unterstützen bei der Trittbewegung, so dass problemlos höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können. Damit wird es möglich, auch längere Strecken ohne große Schwierigkeiten zu fahren. Entsprechend höher sind aber auch die Anforderungen an die Fahrer. Um auf die Schwierigkeiten beim Pedelecfahren hinzuweisen, baute die Kreispolizei am Mittwochvormittag einen Pedelec-Parcours am Bürgerschützenplatz an der Walhovener Straße auf. Unter Anleitung geschulter Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei testeten neun Senioren kostenlos ihre Fähigkeiten im Parcours und holten sich Tipps von den Experten.

„Viele Senioren meinen, sie müssten sich ein Pedelec zulegen, wenn sie sich körperlich nicht mehr in der Lage fühlen, ein normales Fahrrad zu fahren“, sagt die Pressesprecherin der Kreispolizei, Diane Drawe. Dieser Schluss sei allerdings falsch. „Nur wer körperlich fit ist, sollte ein Pedelec fahren.“ Motorische Einschränkungen oder reduziertes Seh- und Hörvermögen könnten die Unfallgefahr erheblich steigern. Denn mit dem Pedelec ist es möglich, Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h zu erreichen. Mit rund 25 Kilogramm Gewicht sind Pedelecs zusätzlich um einiges schwerer als normale Fahrräder. Allein in diesem Jahr ist es im Kreis bereits zu 26 Verkehrsunfällen mit Pedelecfahrern gekommen. Zwei davon endeten tödlich.

Um Unfälle in Zukunft möglichst zu vermeiden, stellte die Polizei bei dem Parcours am Schützenplatz unterschiedliche Stationen auf, an denen die Teilnehmer ihre Fahrfähigkeiten testen und einschätzen konnten. Beispielsweise übten die Senioren Bremsen, Linksabbiegen oder Koordinationsübungen. Der 79-jährige Peter Wilkesmann als älterer und unerfahrenster Teilnehmer in der Runde stellte schnell fest, dass ein Pedelec aufgrund des relativ hohen Gewichts keine realistische Alternative zu seinem alten Drahtesel für ihn sei. „Man sollte sich das gut überlegen, ob das was für einen ist oder nicht“, findet Wilkesmann. „Ich bleibe bei meinem alten Schätzchen.“