Einkaufen in der City : So soll das Aktions-Wochenende in Dormagen werden

Mit mehreren Aktionen sollen am 8. und 9. August Kunden in die Innenstadt gelockt werden. Archivfoto: cw- Foto: Carina Wernig

Dormagen Am 8. und 9. August heißt es „Rabatte satt! Natürlich in der Dormagener City“. Mit vielen Aktionen wollen die Einzelhändler Kunden anlocken. Keine Parkgebühr müssen Besucher auf dem Platz „Unter den Hecken“ und im Parkhaus Nettergasse zahlen.

Die Innenstadt beleben und die Einzelhändler unterstützen – das sind die Ziele von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft. So steht das letzte Ferienwochenende am 8. und 9. August im Zeichen der Aktion „Rabatte satt!“ Natürlich in der Dormagener City!“ Beim verkaufsoffenen Sonntag am 9. August sind die Geschäfte in der Dormagener Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

„Ob Groß oder Klein – für alle ist etwas dabei“, ist sich Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt sicher: Ob kleine Überraschung, Rabatt auf die Jeans, Sonnenbrillen im Angebot, die Pizza oder das Eis zum Mitnehmen günstiger – die Innenstadt lockt an diesen beiden Tagen mit attraktiven Preisen, besonderen Angeboten und Rabatten. „An dieser Aktion nimmt eine Vielzahl der ansässigen Einzelhändler und Gastronomen teil. Auch wenn der verkaufsoffene Sonntag jetzt erst sehr kurzfristig genehmigt wird, freuen wir uns über die sehr gute Beteiligung“, so Schmitt. Auch die Stadt Dormagen wird das Wochenende mit einer besonderen Aktion flankieren: Auf die Innenstadtbesucher wartet kostenfreies Parken im Parkhaus „Nettergasse“ und auf den Parkplätzen „Unter den Hecken“ und am „Schützenplatz“.

Hand in Hand arbeiten dabei die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und die City-Offensive Dormagen (CiDo). „Damit wir unsere Kunden auch in Corona-Zeiten unterstützen, haben wir diese Gemeinschaftsaktion ins Leben gerufen“, sagt Carola Bley von der Rathaus-Apotheke Dormagen, die stellvertretende Vorsitzende der CiDo ist. Der Ideengeber der Aktion „Rabatte satt!“, Bürgermeister Erik Lierenfeld, geht noch einen Schritt weiter: Er wird am verkaufsoffenen Sonntag selbst zum „Einzelhändler“. „Gemeinsam mit dem Stadtmarketing war ich im Vorfeld in den Geschäften unterwegs, um für die Aktion zu werben. Beim Besuch des Schuhhauses Ermert hat Ingrid Ermert mich dann kurzerhand eingeladen, bei ihr im Geschäft Schuhe zu verkaufen. Auf die neuen Erfahrungen und den direkten Kundenkontakt freue ich mich“, sagt Lierenfeld. Für jedes Paar Schuhe, das der Bürgermeister am 9. August verkauft, wird das Schuhhaus Ermert fünf Euro für den guten Zweck spenden. Lierenfeld legt je verkauftem Paar noch einmal fünf Euro drauf. Zugutekommen sollen die Spenden dem Raphaelshaus.