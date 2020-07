Brauchtum in Düsseldorf : Löricker Schützen feiern klein

Lörick An diesem Wochenende wäre Schützenfest im linksrheinischen Stadtteil gewesen. Auf ein paar Elemente wollen die Schützen trotz coronabedingter Absage nicht verzichten. Es gibt eine Kranzniederlegung und Musik für die Senioren.

Jetzt wäre der Zeitpunkt, an dem die Spannung innerhalb der Löricker Schützenfamilie ihren Höchststand erreicht hätte – traditionell findet am ersten Augustwochenende das Schützenfest statt. Warum es in diesem Jahr ausfällt, ist hinreichend bekannt. Aber präsent möchten die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Düsseldorf-Lörick 1869 trotzdem sein. „Wir müssen auf vieles verzichten. Dennoch halten wir an einigen Punkten des Programms fest“, sagen die Schützenchefs Thomas Hummelsbeck und Stephan Speit. Die Bewohner des Hauses Lörick bekommen am Samstag Besuch von den Königspaaren und Abordnungen der Kompanien. Sie bringen rund 60 Musiker aus Büderich und Heerdt mit, die im Wohnstift eine Stunde lang spielen (Übertragung auf Facebook).