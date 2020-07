Ex-DEG-Angreifer : Leon Niederberger wechselt nach Krefeld

Düsseldorf Leon Niederberger hat einen neuen Verein gefunden. Der Eishockey-Nationalspieler, dessen Vertrag bei der Düsseldorfer EG ausgelaufen war, wechselt zu den Krefeld Pinguinen.

Leon Niederberger hat sich den Krefeld Pinguinen angeschlossen. Der 24-Jährige wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von der Düsseldorfer EG, wie Lokalrivale Krefeld am Freitag mitteilte. Sein Vertrag in Düsseldorf war zum Ende der abgebrochenen Saison 2019/20 ausgelaufen, die DEG hatte den Abschied am Donnerstag bekannt gegeben.