Betrugsmasche in Dormagen : evd warnt vor unseriösen Haustür-Werbern

Betrugsmasche in Dormagen

Das evd-Kundenforum an der Matthias-Giesen-Straße. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Dormagen Im Stadtgebiet sind offenbar Unbekannte unterwegs, die Bürger an der Haustüre belästigen und dazu drängen, Verträge zu unterzeichnen.

(NGZ) Seit Tagen melden sich Kunden bei der Energieversorgung Dormagen (evd), die von unseriösen Werbern an der Haustüre und am Telefon berichten. Die Werber suggerierten, dass sie für die evd arbeiten, erfragten Jahresverbräuche und Abschläge und drängten die Kunden zu einem Vertragsabschluss, teilt das Unternehmen mit.

Nicole Hauffe, Teamleiterin des evd-Kundencenters, stellt klar: „Es sind keine Werber im Namen oder Auftrag der evd in Dormagen unterwegs.“ Die evd gehe entschieden gegen unlautere Methoden vor. „Nur so können wir unsere Kunden vor dubiosen Vertragswechseln schützen und verhindern, dass diese Werber sich als unsere Mitarbeiter ausgeben und Verträge vermeintlich im Namen der evd abschließen“, sagt Hauffe. Die Mitarbeiter der evd könnten sich immer ausweisen und kämen in der Regel nach Terminabsprache.