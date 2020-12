Für Risikogruppen in Dormagen : Besonderer Corona-Service der Stadtbibliothek

Dormagen Wenn Menschen aus Risikogruppen Bedenken haben, sich wegen der Pandemie in die Öffentlichkeit zu wagen, so bietet die Stadtbibliothek eine Lösung. Nach Absprache können schon Termine vor den offiziellen Öffnungszeiten vereinbart werden.

Die Stadtbibliothek Dormagen hat sich in Zeiten der Pandemie einen besonderen Service einfallen lassen. Es geht um die Gefahr einer Corona-Ansteckung. Damit Menschen aus einer Risikogruppe nicht auf einen Besuch und damit auf Lesestoff verzichten müssen, können sie auch individuell Termine per Mail oder Telefon vereinbaren. Dann können sie die Bibliothek auch vor den offiziellen Öffnungszeiten besuchen, um sich Medien auszuleihen.

Angedacht ist, dies an ausgewählten Tagen von 9.30 bis 10 Uhr zu ermöglichen. Weiterhin gilt für alle Kunden der Stadtbibliothek, dass sie bis zu zehn ausleihbare Medien kostenlos über den Online-Katalog der Stadtbibliothek vorbestellen können. Diese können – nach Absprache – während der Öffnungszeiten am Marktplatz 1 abgeholt werden. Dafür muss entweder telefonisch unter 02133 257212 oder per Mail an bib@stadt-dormagen.de mit der Bibliothek Kontakt aufgenommen werden.