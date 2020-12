Renate Zlobinski aus Dormagen : Job in der Altenpflege als Berufung

Dormagen Renate Zlobinski und ihre Kunden machen wegen Corona eine anstrengende Zeit mit. Dennoch will sie ihren Beruf nicht missen, sie bekommt von den Menschen ganz viel zurück.

„Es war schon immer mein Wunsch, bedürftigen Menschen zu helfen“, sagt Renate Zlobinski. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Laborantin, heiratete und bekam zwei Kinder. Nach der Elternzeit hatte sie Gelegenheit, in der Pflege zu arbeiten und fand so ihre Berufung. Seit 2005 ist sie in der mobilen Pflege bei der Diakonie tätig, zunächst als Pflegehilfskraft. Doch sie wollte mehr können und machte eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, die sie vor fast drei Jahren erfolgreich abschloss. Die richtige Entscheidung, wie die 53-Jährige betont. „Man bekommt so viel von den Menschen zurück wie in keinem anderen Beruf“, ist sie überzeugt. Der Job macht ihr großen Spaß, obwohl er seit Beginn der Corona-Pandemie aufwändiger und anstrengender geworden ist. „Die Kommunikation ist schwieriger, weil viele ältere Menschen schlechter hören und durch die Masken, die wir und die Kunden tragen, nicht von den Lippen ablesen können“, erzählt sie.