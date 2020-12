Hilfe in Corona-Zeiten in Düsseldorf : Nachbarschaftshilfe der besonderen Art

Hilfe in Corona-Zeiten in Düsseldorf

Oberbilk Unter dem Motto „Kommunikation statt Klopapier“ will eine Düsseldorfer Agentur von der Pandemie betroffene Unternehmen kostenlos beraten

Nadja Amireh, Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur Wake up Communications, und ihre Mitarbeiter haben das Glück, trotz der coronabedingten Beeinträchtigungen ihre Kunden – wenn auch aus dem Homeoffice – weiterhin wie gewohnt beraten zu können. Das Team weiß aber auch, dass viele Unternehmen, Geschäfte und Restaurants aus der direkten Nachbarschaft – die Agentur ist in Oberbilk beheimatet – gerade um ihre Existenz bangen müssen. „Da wir hier eine gute Nachbarschaft pflegen, empfanden wir das als traurig, und wollten unbedingt helfen“, erläutert Amireh die Motivation für ihr Engagement. Also hat sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern überlegt, wie eine solche Unterstützung aussehen könnte. Schnell entstand die Idee, genau das anzubieten, was die Agentur am besten kann, nämlich Kommunikation.